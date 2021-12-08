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إليك أهم 8 نصائح لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. الرياضة أولها

إليك أهم 8 نصائح لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. الرياضة أولها
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تواصل –  وكالات:

يعتبر ارتفاع ضغط الدم واحد من الأمرض المزمنة، حيث لا يمكن الشفاء منه، ولكن بـ – حول الله – السيطرة عليه.

وزارة الصحة والسكان المصرية، وجهت من خلال موقعها الرسمي، عدة نصائح، من أجل الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وجاءت وفق صحيفة “الوطن”، على النحو التالي:

أولًا:  ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

ثانيًا:  قياس ضغط الدم بشكل دوري

ثالثًا:  تجنب تناول الكحوليات تماما.

رابعًا:  الكشف بشكل مبكر عند الشعور بأي من أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم.

خامسًا:  تقليل الوزن، الذي يساعد في عدم الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

سادسًا:  الامتناع عن مختلف الأغذية المعلبة، والتي يأتي من أبرزها الصلصة.

سابعًا:  التقليل من تناول واستهلاك ملح الطعام.

ثامنًا:   استبدال ملح الطعام أثناء طهي وتناول الأطعمة بالخل أوالليمون أوالتوابل.

وزارة الصحة توضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

وأوضحت الوزارة أن مضاعفات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تتمثل في الآتي:

1 – الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

2- تعرض المريض سواء بالسكتة الدماغية.

3 – تعرض المريض لجلطة.

4 – حدوث قصور في وظائف الكلى.

5 – أن يُصاب الفرد باعتلال في شبكية العين أو العمى.

وحتى يمكن تفادي المضاعفات الخطيرة، لارتفاع ضغط الدم، نصحت الوزارة بما يلي:

أ – التجنب بشكل كامل تناول الأغذية التي عالية الملح، بالإضافة إلى جميع الأغذية المجمدة.

ب – أن يحافظ المريض على المشي لمدة 30 دقيقة، وذلك بعدد 5 مرات أسبوعيًا.

ج – تناول كل الأدوية التي حددها الطبيب المعالج بانتظام.

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