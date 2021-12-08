إليك أهم 8 نصائح لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. الرياضة أولها

تواصل – وكالات:
يعتبر ارتفاع ضغط الدم واحد من الأمرض المزمنة، حيث لا يمكن الشفاء منه، ولكن بـ – حول الله – السيطرة عليه.
وزارة الصحة والسكان المصرية، وجهت من خلال موقعها الرسمي، عدة نصائح، من أجل الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وجاءت وفق صحيفة “الوطن”، على النحو التالي:
أولًا: ممارسة الرياضة بشكل منتظم.
ثانيًا: قياس ضغط الدم بشكل دوري
ثالثًا: تجنب تناول الكحوليات تماما.
رابعًا: الكشف بشكل مبكر عند الشعور بأي من أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم.
خامسًا: تقليل الوزن، الذي يساعد في عدم الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
سادسًا: الامتناع عن مختلف الأغذية المعلبة، والتي يأتي من أبرزها الصلصة.
سابعًا: التقليل من تناول واستهلاك ملح الطعام.
ثامنًا: استبدال ملح الطعام أثناء طهي وتناول الأطعمة بالخل أوالليمون أوالتوابل.
وزارة الصحة توضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم
وأوضحت الوزارة أن مضاعفات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تتمثل في الآتي:
1 – الإصابة بأمراض القلب المختلفة.
2- تعرض المريض سواء بالسكتة الدماغية.
3 – تعرض المريض لجلطة.
4 – حدوث قصور في وظائف الكلى.
5 – أن يُصاب الفرد باعتلال في شبكية العين أو العمى.
وحتى يمكن تفادي المضاعفات الخطيرة، لارتفاع ضغط الدم، نصحت الوزارة بما يلي:
أ – التجنب بشكل كامل تناول الأغذية التي عالية الملح، بالإضافة إلى جميع الأغذية المجمدة.
ب – أن يحافظ المريض على المشي لمدة 30 دقيقة، وذلك بعدد 5 مرات أسبوعيًا.
ج – تناول كل الأدوية التي حددها الطبيب المعالج بانتظام.