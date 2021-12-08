في 30 عامًا.. ستينية صنعت بالخيط والإبرة صورة مشرفة للمرأة في المملكة

تواصل – واس

سخرت المواطنة بتلاء الدوسري، خبرتها التي امتدت على مدار 30 عامًا متواصلة لصناعة مستلزمات الإبل، حيث ارتبطت مهنتها بالخيط والإبرة في “حياكة السدو”.

وتعمل الدوسري التي تبلغ من العمر ستين عاما، من خلال مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، على تعريف زوار المهرجان بتراث الوطن، من خلال حرف مختلفة تمثلت في “نسج الصوف، والغزل، وحياكة السدو”، صانعة وجهًا مشرفًا للمرأة السعودية.

وعبرت الدوسري عن فخرها بمهنتها في كسب الرزق الحلال، وذلك في مجال المستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل، والمحافظة على هذا التراث العربي العريق.

يذكر أن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة أظهرت أوجه التراث الشعبي المختلفة، لما تمثله من إبداع إنساني تراثي عريق لأبناء هذا الوطن على مدار أجيال سابقة، إضافة إلى أنها عنصر جذب جماهيري للزائرين والمهتمين بهذا القطاع.