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شاهد لحظة سقوط مقاتلة “إف-35” بريطانية أمام سواحل مصر

شاهد لحظة سقوط مقاتلة “إف-35” بريطانية أمام سواحل مصر
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تواصل – وكالات:

فتحت وزارة الدفاع البريطانية تحقيقًا في تسريب أحد عناصر البحرية الملكية للقطات فيديو تظهر لحظة سقوط مقاتلة “إف-35″، أثناء محاولتها الإقلاع من على متن حاملة الطائرات “كوين إليزابيث”.

وكانت البحرية البريطانية أعلنت في نوفمبر الماضي سقوط طائرة “إف- 35” في مياه البحر المتوسط، بينما تمكن الطيار من النجاة أثناء سقوط المقاتلة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه تم القبض على أحد بحاري حاملة الطائرات بعد ظهور مقطع فيديو على وسائل التواصل يظهر تحطم مقاتلة “إف-35”.

وأظهر الفيديو المقاتلة وهي تسير على مدرج حاملة الطائرات قبل أن تهوي في مياه البحر المتوسط، عند طرف السفينة الحربية، مما يعني أنها لم تحلق أبدًا كما كان يُعتقد في السابق.

ويصل ثمن الطائرة الواحدة من طراز “إف- 35” إلى 135 مليون دولار.

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