حرق العشرات بينهم أطفال ونساء في هجوم “قطاع طرق” على حافلة في هذه الدولة

تواصل – وكالات:

لقى عشرات بينهم أطفال ونساء، مصرعهم حرقًا، بعد أن أضرم “قطاع طرق” النار في حافلة كانت تقل أكثر من 30 راكبًا.

وأفاد المتحدث باسم شرطة ولاية سوكوتو، سانوسي أبو بكر، أن الحافلة كانت تقل أكثر من 30 راكبًا من المواطنين، عندما أضرم مسلحون النيران فيها، مؤكدًا اصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، حسب “رويترز” .

وأكد شهود عيان من السكان المحليين، أن الحافلة كانت مكتظة بالركاب، وأن الجثث أحرقت كاملة، وانهم أحصوا أجزاء من أجساد ما لا يقل عن 30 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، مشيرين إلى أن الضحايا من القرويين، تعرضوا لكمين نصبه مسلحون معروفون محليًا بـ”قطاع الطرق”.

وفي وقت سابق من العام الماضي، شن “قطاع الطرق”، هجمات عنيفة استهدفت القرويين والمسافرين على الطرق السريعة، وخطفوا المئات من تلاميذ المدارس طلبا للفدية في شمال نيجيريا.