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التحالف يدمر منظومةَ دفاعٍ جوي معادية بمأرب.. ويسقط مسيّرة بالأجواء اليمنية

التحالف يدمر منظومةَ دفاعٍ جوي معادية بمأرب.. ويسقط مسيّرة بالأجواء اليمنية
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، صباح اليوم الأربعاء، هدفا جويًا معادٍ تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي أن وزارة الدفاع تعمل جاهدة وتتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة المملكة، وتعمل على حماية مقدراتها الوطنية، وأكد على أن وزارة الدفاع لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف أي أعمال عدائية عابرة للحدود.

كان التحالف قد أعلن الثلاثاء سقوط مقذوف معاد بالقرب من إحدى الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان، وأعلن عن نجاحه في تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب. فيما اعترضت قوات التحالف الجوية طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية.

ورصد التحالف محاولات الحوثيين مساء الثلاثاء استهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وأكد أن هذه المحاولات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

كانت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، قد أدانت الهجمات الحوثية ضد المملكة، جاء ذلك على لسان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك وقالت إنه “يتعارض مع نداءات المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتهدئة والمضي نحو السلام”.

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