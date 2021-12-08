أمريكا تصادر شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب كانت في طريقها لمليشيا الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب.

وأوضحت بحسب العربية نت، أن الأسلحة الإيرانية المصادرة تشمل 171 صاروخا أرض – جو و8 مضادة للمدرعات.

وأضافت أن تلك الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

العدل الأميركية أوضحت أن عملية مصادرة الأسلحة والنفط الإيرانيين تمت في فترات مختلفة من 2020 .

وقالت البحرية الأميركية إنها صادرت 1.1 مليون برميل من منتجات النفط الإيراني في بحر العرب.

كما أمرت بتوجيه عائدات بيع النفط الإيراني المُصادر إلى صندوق ضحايا الإرهاب.