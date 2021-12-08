كورونا يقتحم مقر الأمم المتحدة ويجبر الأمين العام على دخول العزل الصحي

تواصل – وكالات:

قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وضع نفسه، في عزل صحي لبضعة أيام، وذلك بعد أن خالط مسؤولًا في المنظمة الدولية، تبين لاحقًا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وألغى جوتيريش كل التزاماته الحضورية، فيما رفض المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، التعليق في الحال على هذه المعلومات، حسب” روسيا اليوم”.

وفي وقت سابق، أعلن دوجاريك أن الأمين العام، تلقى مؤخرًا جرعته اللقاحية الثالثة المضادة لكورونا، بعد أن تردد طويلا في الإقدام هذه الخطوة.

يذكر أن أكثر من 264.31 مليون نسمة، أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما بلغ إجمالى ضحايا الفيروس 5 ملايين و494352 شخصًا.