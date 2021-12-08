وصل مستخدموه 14 مليونا .. دولة عربية تعتزم حجب «تيك توك»

تواصل- فريق التحرير

بعد أن وصل مستخدمو التطبيق إلى 14 مليون مستخدم، تتجه الحكومة العراقية، لحجب ” تيك توك”.

يأتي هذا بعد شكاوى بشأن المحتوى غير المناسب لبعض الفئات والأطفال.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد ذكرت أن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات، عقد اجتماعا لمناقشة تداعيات ما ينشر في التطبيق.

وأفادت مصادر مطلعة أن المجلس ينوي حجب تطبيق تيك توك في العراق خلال الفترة المقبلة لعدم مراعاته للذوق العام وما ينشر فيه من مقاطع فيديو خادشة لأعراف وتقاليد المجتمع.

يذكر أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى وجود نحو 14 مليون مستخدم عراقي لهذا الموقع، الذي احتل الصدارة بين شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وكانت بعض الدول العربية قد شهدت محاكمات ودعاوى قضائية، بسبب طبيعة المحتوى، خاصة فيما يتعلق بالمشاهد المنافية للآداب والذوق العام.