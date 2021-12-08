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من الأكثر في نشر عدوى «كورونا».. الرجال أم النساء؟

من الأكثر في نشر عدوى «كورونا».. الرجال أم النساء؟
كورونا - دراسة بريطانية
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تواصل- وكالات:

توصل باحثون عبر دراسة حديثة، إلى أن الرجال ينشرون جزئيات فيروس كورونا أكثر من النساء والأطفال.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ولاية كولورادو الأمريكية واستمرت شهورا، أن الأماكن المغلقة والصاخبة، هي الأكثر تعرضا لمستويات عالية من انتشار فيروس كورونا.

وقال الأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية، بجامعة ولاية كولومبيا، جون فولكنز، الذي أشرف على الدراسة، إن السبب الذي يجعل الرجال يميلون إلى إطلاق المزيد من الجزيئات التي تصيب الآخرين بالفيروس هو أن لدى الرجل رئتين أكبر.

وأوضح فولكنز أن “حجم الصوت هو مؤشر على مقدار الطاقة التي تضعها في صندوق الصوت الخاص بك، وأن هذه الطاقة تترجم إلى خروج المزيد من الجسيمات من الجسم، وهذه الجزئيات التي تحمل فيروس كورونا ممكن أن تصيب الأشخاص الآخرين”.

 

 

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