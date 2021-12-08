ثغرة خطيرة.. مليار مستخدم لآيفون معرضون للاختراق بسبب iMessages

تواصل – وكالات:

حذر خبراء أمنيون من ثغرة خطيرة في هواتف آي فون تجعل رسائل iMessages للمستخدمين عرضة للهاكر والمتطفلين.

وتهدد هذه الثغرة الخطيرة نحو مليار مستخدم، يمكن أن يتأثروا بهذا الخلل، وهو فشل في عملية التشفير من طرف إلى طرف.

وتستخدم أبل التشفير من طرف إلى طرف لرسائل iMessages في محاولة لمنع المتسللين من اعتراض الرسائل وقراءتها.

ورغم ذلك تسمح أبل للمستخدمين بالنسخ الاحتياطي لبياناتهم باستخدام iCloud، ويتضمن ذلك مفاتيح التشفير المستخدمة في iMessages، وفقاً لفوربيس.

ويشير مستند تم تجميعه من مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى الضعف الذي تسببه النسخ الاحتياطية على iCloud .

ويقول المستند “إذا كان الهدف يستخدم النسخ الاحتياطي على iCloud فيجب أيضًا تزويد مفاتيح التشفير بإرجاع محتوى الوصول القانوني، ويمكن للقراصنة أيضًا الحصول على رسائل iMessages من عائدات iCloud إذا كان الهدف قد مكّن الرسائل فيها”.