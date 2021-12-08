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«بايدن» يعارض قرار مجلس الشيوخ بيع صواريخ للمملكة: ضرورية ضد صواريخ الحوثي الإرهابية

«بايدن» يعارض قرار مجلس الشيوخ بيع صواريخ للمملكة: ضرورية ضد صواريخ الحوثي الإرهابية
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تواصل- وكالات:

أعلن البيت الأبيض، معارضته بشدة لقرار مجلس الشيوخ الذي من شأنه أن يوقف البيع المقترح لعدد 280 صاروخا جو-جو متوسط المدى للمملكة.

وقال مكتب إدارة الميزانية التابع لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان إن صدور قرار مجلس الشيوخ من شأنه أن يقوض التزام الرئيس بالمساعدة في دعم دفاعات شريكتنا في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المُسيرة الإرهابية على المدنيين في السعودية”.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت أن وزارة الخارجية الأمريكية، أقرت صفقة “محتملة” لبيع صواريخ “جو – جو”، للمملكة في فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارة الخارجية كانت قد وافقت على البيع المقترح في 26 أكتوبر الماضي، مضيفا أن بيع الصواريخ “جو – جو” يأتي بعد “زيادة الهجمات عبر الحدود ضد المملكة خلال العام الماضي”.

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