براءة اختراع.. كويتي يبتكر جهاز “الرضاعة الذكية” للأطفال

تواصل – وكالات:

حصل ضابط الشرطة الكويتي عبدالرزاق علي الفودري على براءة اختراع أميركية بدعم من مركز صباح الأحمد للموهبة عن اختراعه “صديق الأم”، وهو عبارة عن رضّاعة طبية إلكترونية، تعمل على توفير الوقت والجهد على الأم، مزودة بالعديد من المميزات، منها فلتر يعمل على تقليل كمية الغازات المسببة لانتفاخات بطن الرضيع.

الجهاز يحتوي أيضاً على منبه يُبلِّغ الأم بانتهاء صلاحية الحليب بعد ساعتين، لتفادي تسمّم الطفل، ويحتوي كذلك على خلّاط يعمل على خلط بودرة الحليب بالماء جيداً، وسخّان يعمل على تسخين المزيج بدرجة حرارة حليب الأم، التي تبلغ 37.4، وفقا لـ”القبس”.

وعمل الفودري على تزويد الجهاز بسمّاعة ضد الماء، يمكن من خلالها تسجيل صوت الأب أو الأم لتهدئة الطفل، مع إمكانية توقيتها بصوت معين، كذلك هناك أيضاً منفذ خاص لشحن الجهاز في أي مكان، إضافة إلى أن شكل الجهاز يساعد الطفل المقتدر على إمساكه.