الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

براءة اختراع.. كويتي يبتكر جهاز “الرضاعة الذكية” للأطفال

براءة اختراع.. كويتي يبتكر جهاز “الرضاعة الذكية” للأطفال
0

تواصل – وكالات:

حصل ضابط الشرطة الكويتي عبدالرزاق علي الفودري على براءة اختراع أميركية بدعم من مركز صباح الأحمد للموهبة عن اختراعه “صديق الأم”، وهو عبارة عن رضّاعة طبية إلكترونية، تعمل على توفير الوقت والجهد على الأم، مزودة بالعديد من المميزات، منها فلتر يعمل على تقليل كمية الغازات المسببة لانتفاخات بطن الرضيع.

الجهاز يحتوي أيضاً على منبه يُبلِّغ الأم بانتهاء صلاحية الحليب بعد ساعتين، لتفادي تسمّم الطفل، ويحتوي كذلك على خلّاط يعمل على خلط بودرة الحليب بالماء جيداً، وسخّان يعمل على تسخين المزيج بدرجة حرارة حليب الأم، التي تبلغ 37.4، وفقا لـ”القبس”.

وعمل الفودري على تزويد الجهاز بسمّاعة ضد الماء، يمكن من خلالها تسجيل صوت الأب أو الأم لتهدئة الطفل، مع إمكانية توقيتها بصوت معين، كذلك هناك أيضاً منفذ خاص لشحن الجهاز في أي مكان، إضافة إلى أن شكل الجهاز يساعد الطفل المقتدر على إمساكه.

 

مواد ذات صلة

استشاري يوضح مؤشرات إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية (فيديو)

استشاري يوضح مؤشرات إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية (فيديو)

بدلا من الكتب.. ميليشيا الحوثي توزع «الكلاشينكوف» على الأطفال بمدارس العاصمة

بدلا من الكتب.. ميليشيا الحوثي توزع «الكلاشينكوف» على الأطفال بمدارس العاصمة

«الدفاع المدني» يوجه 8 نصائح لحماية الأطفال في المنزل

«الدفاع المدني» يوجه 8 نصائح لحماية الأطفال في المنزل

مختص: غياب رقابة الوالدين قد يعرض الأطفال للتحرش والاستدراج عبر الإنترنت

مختص: غياب رقابة الوالدين قد يعرض الأطفال للتحرش والاستدراج عبر الإنترنت

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة