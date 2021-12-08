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توضيح مهم من “الصحة العالمية” بشأن متحور أوميكرون

توضيح مهم من “الصحة العالمية” بشأن متحور أوميكرون
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد أي مؤشرات عن وجود أعراض خطيرة للمتحور أوميكرون.

وفي وقت سابق، قال كبير مستشاري الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن التقارير الأولية تشير إلى أن متحور “أوميكرون” أقل خطورة من “دلتا” الذي يواصل إصابة الناس بالعدوى وإدخالهم إلى المستشفيات لأجل تلقي العلاج.

لكن فاوتشي أقر بحاجة العلماء إلى مزيد من الوقت لأجل فهم متحور “أوميكرون” على نحو أفضل.

بينما قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في وقت سابق، إن المتحور الجديد يدعو إلى القلق وليس إلى الفزع.

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