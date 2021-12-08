عمرها 145 عاما.. أغرب وثيقة زواج بدولة عربية  : يجب ألا يكون الزوج من أتباع إيران

تواصل- فريق التحرير

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة زواج في مصر كانت متداولة قبل 145 عاما.

وبحسب ما تم تداوله، والملفت في الوثيقة، هو وجود شرط أن لا يكون الزوج من أتباع إيران.

كما يظهر أن عقد النكاح- الزواج- صادر من المحكمة الشرعية في دشنا التابعة لمحافظة قنا في صعيد مصر، حيث يشترط في صحة الزواج ” ألا يكون الزوج من أتباع إيران”.

وعلق النشطاء على الوثيقة بالقول :” صورة نادرة لـ ورقة إذن نكاح في مصر تعود لعام ١٢٩٦ه‍ .. أي قبل أكثر من ١٤٥ عاما.. يبدو أن شر إيران قديم ومنذُ الأزل”.