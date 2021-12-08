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تطبيق “س و ج”.. ميزة جديدة في “مايكروسوفت تيمز”

تطبيق “س و ج”.. ميزة جديدة في “مايكروسوفت تيمز”
ميكروسوفت تايمز - مدرستي
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تواصل – فريق التحرير:

تطبيق مايكروسوفت يعد من أهم البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت.

ومع تعليق الدراسة والتحول للتعليم عن بعد جراء جائحة كورونا، تم استخدام مايكروسوفت تيمز مؤخرًا بشكل واسع للتعلم عن بعد في المدارس.

ويتيح تطبيق مايكروسوفت في التحديث الجديد إمكانية إضافة تطبيق “س و ج ” أو Q & A للحصة الافتراضية .

ويتوفر تطبيق مايكروسوفت تيمز في إصدارات 32 و64 بت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وكذلك إصدارات خاصة لأجهزة Mac وiPhone وAndroid وWindows Phone، يعتمد على نظام الدردشة في Office 365.

وأوضح عبدالله السلطان، ماجستير توجيه و إرشاد تربوي، عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن للمعلمين و المعلمات من خلال التطبيق طرح الأسئلة من المعلم واستقبال مشاركات الطلاب بشكل منظم.

 

 

 

 

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