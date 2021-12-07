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إصابة مواطن في إطلاق نار بمواقف محكمة استئناف مكة.. ومصادر تكشف مفاجأة

إصابة مواطن في إطلاق نار بمواقف محكمة استئناف مكة.. ومصادر تكشف مفاجأة
مكة - إصابة مواطن
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تواصل- فريق التحرير:

تعرض مواطن إلى إطلاق نار من جانب مواطن آخر يعمل في أحد القطاعات الأمنية بمحافظة الطائف، داخل مواقف محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، ما أسفر عن إصابته بطلق في ركبته اليسرى.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة، بعد تلقي مركز العمليات الأمنية الموحدة بلاغا بالحادث لتنتقل الجهات الأمنية على الفور للموقع، فيما تم نقل المجني عليه إلى مستشفى النور التخصصي.

وأوضح مصدر أمني مسؤول – حسب صحيفة المدينة- بأن الجاني أقر بما نسب إليه وسيتم استكمال الإجراءات لإحالة القضية للنيابة العامة.

وحسب الصحيفة، فإن الجاني وبحكم عمله في أحد القطاعات الأمنية بمحافظة الطائف، كان بحوزته مسدس عهدة رسمية أثناء حضوره لمحكمة الاستئناف لجلسة استماع للشهود في قضية قتل وقعت منذ سنوات، حيث إن الجاني في العقد الثالث من العمر، وهو ابن المقتول، فيما المجني عليه في العقد الرابع من العمر هو ابن المتهم بالقتل.

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