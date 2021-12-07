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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بيان عاجل من سفارة المملكة في فرنسا بشأن اعتقال مواطن مشتبه به في قضية “خاشقجي”

بيان عاجل من سفارة المملكة في فرنسا بشأن اعتقال مواطن مشتبه به في قضية “خاشقجي”
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تواصل- واس:

إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – أصدرت سفارة المملكة في جمهورية فرنسا، بيانًا عاجلًا للتوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فورًا.

كما تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكامًا حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله -، وهم حاليًا يقضون عقوباتهم المقررة.

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