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شاهد.. جورج قرداحي يُسلم مهامه.. والوزير المُكلف يوجه رسالة أمامه للمملكة

شاهد.. جورج قرداحي يُسلم مهامه.. والوزير المُكلف يوجه رسالة أمامه للمملكة
قرداحى يسلم مهامة
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تواصل- فريق التحرير:

سلّم جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني السابق، مهام عمله في الوزارة إلى وزير التربية والتعليم العالي المكلف بتسيير شؤون وزارة الإعلام، عباس الحلبي، في مؤتمر صحفي.

وخلال تسلُم مهام الوزارة الموكلة إليه، وجه الحلبي، رسالة إلى المملكة بحضور “قرداحي”، مؤكدًا على أهمية مبادرة الرئيس ماكرون في عدد من بلدان الخليج العربي، وخصوصا في المملكة، وانفتاح المملكة مجددًا على لبنان متجاوزة الحدث العارض في العلاقات اللبنانية – السعودية التاريخية.

وأضاف: “إن هذه المبادرة لا شك المشكورة والمقدرة من جميع اللبنانيين، ستسهم في إعادة وصل ما انقطع وعودة لبنان إلى الحضن الطبيعي الذي لطالما حرص عليه، كواحد من البلدان التي تسهم في نماء المنطقة، وعلامة فارقة في انفتاحها وتطورها”.

وتابع :” إن تجاوب القيادة السعودية في إعادة الاهتمام بالوضع اللبناني واستئناف العلاقات بما يعيد نصاب هذه العلاقات إلى أطرها الطبيعية، يأتي ليؤكد أن لبنان لم يكن له إلا أن يكون على أحسن العلاقات وأقصى التعاون مع الدول العربية، وخصوصا الدول الخليجية التي شكلت له تاريخيا، عنصرا ضامنا لاستقلاله وسيادته، ومتنفسا لاقتصاده وازدهاره، ومركزا لاستقطاب اللبنانيين الذين أثروا هذه البلاد بخبراتهم، كما الخليجيين، شكلوا عامل استثمار وإزدهار،  فضلا عن المحبة والوئام في حسن العلاقات”.

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