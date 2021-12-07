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“بايدن” يهدد “بوتين” بعقوبات اقتصادية على روسيا في هذه الحالة

“بايدن” يهدد “بوتين” بعقوبات اقتصادية على روسيا في هذه الحالة
مستشار الامن القومي الامريكي
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تواصل – وكالات:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن “الرئيس بايدن أخطر الرئيس الروسي بوتين بأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون على روسيا بعقوبات اقتصادية في حال غزوها أوكرانيا”.

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي عقده تطرق فيه إلى القمة الافتراضية التي جمعت بايدن وبوتين إن ” بايدن أعرب لبوتين في المحادثات التي عقدت بينهما اليوم، عن قلق الغرب حيال احتمال غزو روسيا لأوكرانيا”.

وأشار إلى أن “بايدن حذر من عقوبات اقتصادية وغيرها من الإجراءات إذا بدأت موسكو نزاعا عسكريا” مع أوكرانيا.

وتابع أن “بايدن جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ، ودعا إلى وقف التصعيد واللجوء إلى الدبلوماسية”.

يذكر أن الكرملين كان قد أعلن في بيان له أن بوتين دعا بايدن خلال المحادثات إلى عدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن “الناتو” هو الذي يحشد على الحدود الروسية.

وأضاف أن “القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية الداخلية وعدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك لعام 2015 تصدرت المباحثات” بين الرئيسين.

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