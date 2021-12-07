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كم تمرة مسموح للشخص السليم بتناولها يومياً؟

كم تمرة مسموح للشخص السليم بتناولها يومياً؟
كم حبه يمكن تناولها من التمر
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تواصل – فريق التحرير:

يؤكد خبراء الصحة، على أهمية الالتزام بنظام غذائي صحي متوازن غني بالألياف الطبيعية، وأيضا السعرات الحرارية المناسبة.

وفي هذا الخصوص، قال د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الشخص السليم مسموح له تناول 4 تمرات يومياً فقط، حتى لا يتجاوز استهلاكه اليومي للسكر 25 جراماً،معللًا ذلك بأن التمرة الواحدة التي وزنها 7 جراماً تحتوي 4.5 جرام سكر.

فوائد التمر

– الجهاز الهضمي:يحتوي التمر على العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ويعدُّ التمر غنيّاً بالألياف التي تفيد صحة الجهاز الهضمي، فهي تقلل من الإصابة بالإمساك، وتعزّز حركة الأمعاء، ويُنصح بإضافة التمر إلى النظام الغذائي لزيادة كمية الألياف المتناولة.

– مضادات الأكسدة :يحتوي التمر على عددٍ من مضادات الأكسدة المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية، فهي تُقلل من الجذور الحرّة التي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، ومقارنةً بالفاكهة المجففة الأخرى فإنّ التمر يمتلك أعلى تركيز لمتعدد الفينولات.

– البوتاسيوم :من المعروف أنَّ التمر يُعدُّ من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم المهمّ لصحّة القلب، كما أنَّه يساعد على بناء العضلات والبروتين في الجسم، كما أنّ التمر يحتوي على عدة عناصر أخرى بالإضافة إلى البوتاسيوم ومنها الفسفور، والكالسيوم، والمغنيسيوم، التي من المحتمل أنّ تقلل من خطر الإصابة بالمشاكل المرتبطة بالعظام، مثل هشاشة العظام.

– معادن أخرى :يُعدُّ التمر مصدراً مهماً للعديد من المعادن، مثل: الحديد، والزنك، والمغنيسيوم، والنحاس، والمنغنيز.

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