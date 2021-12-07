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ماذا قال الشيخ محمد بن زايد عن زيارة سمو ولي العهد للإمارات عبر “تويتر”؟

ماذا قال الشيخ محمد بن زايد عن زيارة سمو ولي العهد للإمارات عبر “تويتر”؟
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي - وولى العهد السعودي
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تواصل- فريق التحرير:

نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع “تويتر”، رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، الذي وصل إلى أبو ظبي مساء اليوم.

وكتب الشيخ محمد بن زايد: “أرحب بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات”.

وأضاف :” ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين”.

وأوضح أن :” التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك”.

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