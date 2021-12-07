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لمستخدمي أندرويد وiOS.. «تويتر» يدعم ميزة جديدة تشبه «البودكاست»

لمستخدمي أندرويد وiOS.. «تويتر» يدعم ميزة جديدة تشبه «البودكاست»
تويتر تغريدات - ميزات جديدة لـ IOS
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني فيصل السيف أن تطبيق “تويتر”، يدعم حاليا ميزة جديدة تتيح الاستماع لجلسات Spaces المسجلة.

وقال السيف، عبر حسابه في “تويتر”: “إن تويتر تدعم ميزة جديدة من شأنها السماح لمستخدمي كافة المنصات مثل أندرويد وiOS والويب بالاستماع لجلسات Spaces المسجلة بشكل مشابه للبودكاست.

 

 

 

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