لمستخدمي أندرويد وiOS.. «تويتر» يدعم ميزة جديدة تشبه «البودكاست»

تواصل – فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني فيصل السيف أن تطبيق “تويتر”، يدعم حاليا ميزة جديدة تتيح الاستماع لجلسات Spaces المسجلة.
وقال السيف، عبر حسابه في “تويتر”: “إن تويتر تدعم ميزة جديدة من شأنها السماح لمستخدمي كافة المنصات مثل أندرويد وiOS والويب بالاستماع لجلسات Spaces المسجلة بشكل مشابه للبودكاست.
#تويترتدعم ميزة جديدة من شأنها السماح لمستخدمي كافة المنصات مثل أندرويد و iOS والويب بالاستماع لجلسات Spaces المسجلة بشكل مشابه للبودكاست.#تقنيةpic.twitter.com/dQRGEqIC5R
— فيصل السيف (@falsaif)December 7, 2021