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افتتاح الطريق البري بين المملكة وسلطنة عمان.. رسميًا

افتتاح الطريق البري بين المملكة وسلطنة عمان.. رسميًا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الثلاثاء، افتتاح الطريق الرابط بين المملكة وسلطنة عمان رسميًا، والذي يعد أعجوبة هندسية نظرًا لصعوبة التضاريس التي يمر بها في منطقة الربع الخالي.

ويبلغ طول الطريق 564 كيلو مترًاً من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية، وتكلفة مليار وتسعمئة وسبعة ملايين وخمسمئة وسبعين ألف ريال.

ويعتبر هذا المشروع الرابط بين الدولتين أعجوبة هندسية نفذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، نظرًا لصعوبة التضاريس وقسوة المناخ في منطقة الربع الخالي،كما يعد واحدًاً من أهم المشاريع التي سعت الوزارة إلى تحقيقها، وكذا ما سيلعبه من دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، وتسهيله لحركة الحجاج والسياح.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن المملكة حريصة على كل ما يسهم في تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، منوهًا بما يفتحه هذا الطريق من آفاق واسعة لتعزيز التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان، وتنشيط حركة التنقل بين البلدين بما يخدم القادمين للحج والعمرة من سلطنة عمان، وحركة السياحة والتجارة المتبادلة والزيارات بين البلدين.

وبلغ عدد ساعات العمل على المشروع أكثر من مليون وثلاثمئة ألف ساعة عمل.

بينما بلغ عدد المعدات المستخدمة 750 معدة ثقيلة، تلائم جغرافية الصحراء الواقعة في الربع الخالي، فيما بلغ حجم كمية الرمال المزاحة لتنفيذ الطريق 150 مليون متر مكعب، وحجم مواد الحماية من الرمال 12 مليون متر مكعب، وبلغ حجم طبقات الأسفلت مليون متر مكعب.

كما تم تزويد الطريق بكافة وسائل السلامة المرورية، بما في ذلك إنارة الجزء الأخير بطول 30 كيلو مترًا، لتسهيل حركة مستخدمي الطريق بكل سهولة وأمان.

 

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