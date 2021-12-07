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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«المرور» يوضح شروط وضوابط التفويض لقيادة المركبات

«المرور» يوضح شروط وضوابط التفويض لقيادة المركبات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن شروط وضوابط تفويض الغير لقيادة المركبات.

وقالت المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على مغرد استفسر بشأن آلية التفويض لقيادة المركبة في حالة وجود مخالفات، إنه يجب تسديد المخالفات المرورية أولاً.

وأضافت الإدارة العامة للمرور: “ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لايكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة”.

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