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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أكبر شركة تجارة إلكترونية عالميا في مأزق.. مشاكل تقنية كبيرة
التسويق الالكتروني - أمازون
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تواصل – وكالات:

تواجه شركة التسويق الإلكتروني العملاقة “أمازون”، مشاكل فنية وتقنية كبيرة بسبب معاناة شركة Amazon Web Services ذراع البنية التحتية لشركة التسوق العملاقة، حيث تعرضت مجموعة متنوعة من مواقع الويب والخدمات لمشاكل في الخدمات التي توفرها الشركة.

المشاكل الفنية شملت أيضا التطبيقات والخدمات في العالم، من Disney Plus وTinder و Coinbase، بالإضافة إلى ألعاب إلكترونية مثل PUBG وLeague of Legends، والخدمات الأخرى المملوكة لشركة Amazon، ومنها المساعد الصوتي Alexa وKindle وAmazon Music وكاميراتها الأمنية Ring.

وأكدت شركة “أمازون” أنها حددت “السبب الأساسي للمشكلة ونعمل بنشاط نحو حلها”، على الرغم من أنها لم تقدم أي إشارة إلى المدة التي قد يستغرقها ذلك.

يشار إلى أن شركة Amazon Web Services توفر التكنولوجيا التي تشغل الكثير من خدمات الإنترنت، وتبيع هذه الخدمات لشركات أخرى غير ذات صلة.

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