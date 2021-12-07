بالأرقام.. طريق “المملكة – عمان” أعجوبة هندسية ومستقبل واعد بين البلدين

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية افتتاح الطريق الرابط بين المملكة وسلطنة عمان.

وقالت وزارة النقل، عبر حسابها في “تويتر”، إن الطريق يعد أعجوبة هندسية نظراً لصعوبة التضاريس التي يمر بها في منطقة الربع الخالي.

وأضافت أن تكلفة الطريق قاربت الملياري ريال وسيكون بمثابة مسار لمستقبل واعد بين البلدين.

ونشرت الوزارة معلومات عن الطريق على النحو التالي:

– استغرق نحو 1.300.333 ساعة عمل

– 150 مليون م3 رمال منقولة

– 750 معدة ثقيلة مستخدمة

– 12 مليون م3 صب مواد للحماية ضد الرمال المتحركة

– 1 مليون م 3 رصف طبقات إسفلت

أعجوبة هندسية

ويعتبر هذا المشروع الرابط بين المملكة وسلطنة عمان أعجوبة هندسية نفذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، نظراً لصعوبة التضاريس وقسوة المناخ في منطقة الربع الخالي، كما يعد واحداً من أهم المشاريع التي سعت الوزارة إلى تحقيقها، نظراً إلى ما يلعبه من دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، وتسهيله لحركة الحجاج والسياح.

تعزيز التبادل التجاري

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر حرص المملكة العربية السعودية على كل ما يسهم في تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، منوهاً بما يفتحه هذا الطريق من آفاق واسعة لتعزيز التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان، وتنشيط حركة التنقل بين البلدين بما يخدم القادمين للحج والعمرة من سلطنة عمان، وحركة السياحة والتجارة المتبادلة والزيارات بين البلدين.

وأكد الجاسر أن مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية في نوفمبر الماضي سيكون لها الأثر الكبير في رفع كفاءة تشغيل الطريق واستدامته إضافة لتعزيز مستويات السلامة عليه وفقاً لأعلى المعايير الدولية.