القبض على منتحلي صفة رجل أمن في مكة والكشف عن جنسياتهم

تواصل- فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية الصومالية، ارتكبوا حوادث جنائية.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن الجرائم التي ارتكبوها تمثلت في انتحال صفة رجل الأمن وسلب العمالة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.