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مجموعة البحري تعلن بدء التقديم في برنامج «التدريب التعاوني».. 5 شروط للقبول

مجموعة البحري تعلن بدء التقديم في برنامج «التدريب التعاوني».. 5 شروط للقبول
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة البحري، بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني، لعام 2022م، والذي يستهدف طلاب وطالبات البكالوريوس في عدة تخصصات، وفقا للتفاصيل التالية:
نبذة عن البرنامج:
وقالت مجموعة البحرية، إنه تم تصميم هذا البرنامج لتعزيز مجموعة من المواهب الإبداعية التي سيتم إدارتها من خلال التنقل عبر أقسام ووحدات أعمال متعددة في عملية منظمة، ضمن برنامج تدريبي يستمر لمدة (3-7) أشهر ، يزود المتدربين في كل دورة بالمعارف والمهارات اللازمة، كما يتيح الفرصة لهم لتطبيق المعرفة والمهارات الأكاديمية في بيئة مهنية ودعم وتعزيز الأهداف المهنية من خلال التواصل مع المهنيين وأصحاب الخبرة في مجالات دراستهم، وتطوير معرفتهم بالحياة العملية.
شروط القبول:
1- أن يكون سعودي/ـة الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة
3-الحصول على خلفية أكاديمية قوية (درجة البكالوريوس) ، بمعدل تراكمي لا يقل عن (4/3) ، أو (5/4).
4- مستوى معقول في اللغة الإنجليزية.
5- خطاب من الكلية/المعهد يفيد بطلب التدريب التعاوني للمتدرب.
المهارات المطلوبة:
– مهارات تحليلية وتقييمية جيدة.
– مهارات شخصية ومهارات تواصل قوية.
– مهارات تنظيمية وكفاءة ومرونة ممتازة.
– مهارات الحاسب ، بما في ذلك الإلمام ببرامج وتطبيقات (Microsoft و MS Word و Excel و PowerPoint) وبرامج البريد الإلكتروني والبحث على الإنترنت وبرامج أخرى.
بعض المسارات المتاحة للتدريب:
– المالية
– إدارة الأعمال
– إدارة الإستراتيجية
– الهندسة الصناعية
– الحاسب / تقنية المعلومات
* بالإضافة لمسارات وتخصصات أخرى.
مدة التدريب:
– يستمر البرنامج التدريبي لمدة (3-7) أشهر.
– التدريب سيكون بدوام كامل لمدة 5 أيام في الأسبوع.
طريقة التقديم:
– التقديم متاح الأن عبر موقع الشركة الرسمي، ويستمر حتى تاريخ (30-01-2022م)، من خلال الرابط التالي(اضغط هـنـا).

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