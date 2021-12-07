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شاهد.. تلاوة نواف عاكش الذي وعده وزير الشؤون الإسلامية بإمامة الحرم المكي

شاهد.. تلاوة نواف عاكش الذي وعده وزير الشؤون الإسلامية بإمامة الحرم المكي
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تواصل- فريق التحرير:

حلّ الطالب نواف عاكش، ضيفًا في برنامج “الراصد” بقناة الإخبارية، حيث تلى ما تيسر له من القرآن الكريم بصوت عذب، وذلك بعد أن أتم حفظ القرآن وأبدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إعجابه بتلاوته.

وكان “آل الشيخ” أعرب عن دعمه للقارئ الشاب بعد أن استمع لتلاوته خلال ملتقى الأمن الفكري الأول لجمعيات الدعوة والتحفيظ والخطباء، الذي نظمه فرع الوزارة بمنطقة جازان، قبل أيام قليلة.

وخلال لقاء عفوي جمعه بالقارئ الشاب، قال “آل الشيخ” للطالب نواف: “إن استمررت هكذا أعدك بأن تؤم في أعظم مكان في الدنيا، اجتهد وأنا سوف أدعمك”.

من جهته، أكد “عاكش” أنه ليس مستغرباً على وزير الشؤون الإسلامية دعمه وتوجيهاته له ولإخوانه في جميع أنحاء المملكة، قائلا: بإذن الله سأكون بقدر الثقة التي رآني بها وزير الشؤون الإسلامية، وسأبذل المزيد من الجهد المتواصل”.

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