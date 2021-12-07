استشاري سمنة يكشف شروط إجراء عملية تكميم المعدة: 3 أكلات تُدمر العملية

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قال استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور عائض القحطاني، إن هناك شروطا يجب توافرها لإجراء عملية تكميم المعدة، محذرًا من تناول 3 أكلات بعد العملية يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية وتنسف نتائج العملية.

وقال “القحطاني” في تصريحات لبرنامج “سيدتي” المذاع عبر قناة “روتانا خليجية”، إن عمليات التكميم تخضع لمقاسات معينة، ولها شروط، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إزالة أكثر من 70% من البطن، كما أنها تختلف من شخص لآخر.

وأوضح استشاري السمنة، أن عملية التكميم تخضع لوزن البطن قبل العملية، والحجم المراد الوصول إليه، مؤكدًا على وجود مقاس يوضع داخل البطن، ومن ثم يتبعها عملية قص البطن لتصل إلى النسبة المطلوبة، مشيرا إلى إمكانية معرفة الوزن الذي سيكون عليه المريض بعد إجراء العملية.

وحذر أن الشخص يمكن أن يسترد الوزن حتى ولو أجرى عملية التكميم، إذا استمر في تناول السكر والشيكولاته والتمر.

وشدد على أن الطبيب يضع في اعتباره الأمراض التي يعاني منها المريض، لذا يكون التكميم موزونًا، ومحسوبًا وفق عدة أمور منها الوزن قبل وبعد العملية، بالإضافة إلى الأمراض التي يعاني منها.