موجود في كل منزل.. أرخص وأفضل مشروب للتخلص من دهون البطن

تواصل – وكالات:

على الرغم من عدم وجود مشروب محدد لإنقاص الوزن، إلا أن هناك بعض العناصر والمشروبات التي قد تساعد في عملية التنحيف والتخلص من دهون البطن، وتساعد في الحصول على بطن مسطح، ومن أهم هذه المشروبات شاي النعناع الساخن.

وينصح خبراء الصحة بالمشروب الأسهل والموجود في كل منزل تقريبا، وهو شاي النعناع قليل السكر، فهو خيار رائع، ومشروب خالٍ من السعرات الحرارية وله نكهة حلوة يمكن أن تساعد في تقليل الشهية.

ولا يعتبر شاي النعناع خيارًا رائعًا لمشروب خالٍ من السعرات الحرارية فحسب ، بل إنه مليء أيضًا بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، بحسب ما نشره موقع ” eatthis“.

ويؤكد الخبراء أن للنعناع خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات، ولأنه يعمل كمضاد للالتهابات، فإنه يمكن أن يساعد في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي .

وأكدت بعض الأبحاث أن النعناع يمكن أن يعمل بمثابة مرخي للعضلات، يمكن للنعناع أن يهدئ عضلاتك ، وبالتالي يمكن أن يساعد في تمرير الطعام والغازات بسهولة أكبر ، وهذا هو السبب في أن الكثير من أنواع شاي الأعشاب تستخدم النعناع كمكون.

وينصح خبراء الصحة والتخسيس أيضا بأفضل طريقة لحرق دهون البطن وهي العثور على تمرين تحبه وترغب في القيام به بانتظام ، مع العثور على الأطعمة الصحية التي تحب تناولها أيضًا، وإذا كنت تريد مشروبًا لذيذًا لمساعدتك في رحلة إنقاص الوزن ، فإن شاي النعناع يعد خيارًا رائعًا.