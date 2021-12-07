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أمطار ورياح وأمواج شاهقة.. الأرصاد يعلن توقعاته لطقس الأربعاء

أمطار ورياح وأمواج شاهقة.. الأرصاد يعلن توقعاته لطقس الأربعاء
امطار خفيفية على المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار على عدة مناطق في المملكة غدًا الأربعاء تمتد حتى الخميس.

وفي بيان للمركز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، توقع سقوط أمطار خفيفة غداً الأربعاء على تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل سواحلها.

كما توقع سقوط أمطار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وفرصة لتكّون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق عسير، جازان ، الباحة يومي الأربعاء و الخميس “بمشيئة الله”.

كما توقع “الأرصاد”، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار غداً الأربعاء على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية قد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية على أجزاء من تلك المناطق.

ويتوقع ارتفاع للأمواج على سواحل مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة الخميس  قد تصل إلى ٢،٥ م .

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