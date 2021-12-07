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الموارد البشرية : 4 خطوات لتقديم اعتراض على معاش الضمان إلكترونياً

الموارد البشرية : 4 خطوات لتقديم اعتراض على معاش الضمان إلكترونياً
الضمان الاجتماعي - الية الاعتراض
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية وخطوات تقديم الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي إلكترونياً عبر منصة نظام الضمان الجتماعي المطور.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”: “إنه يحق للمستفيد تقديم الاعتراض على المعاش إلكترونياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور https://sbis.hrsd.gov.sa

 

• وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

1- الدخول على الملف الشخصي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي”.

2- توفير المعلومات والبيانات اللازمة حسب حالتك

3- يتم النظر في الاعتراض من قبل اللجنة المختصة

4- إشعارك بالنتيجة

 

• آلية التسجيل في منصة نظام الضمان

أوضحت وزارة الموارد البشرية آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

1- الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) https://sbis.hrsd.gov.sa .

2- التسجيل في المنصة

3- الدخول على الملف الموحد

5- تعبئة المعلومات المطلوبة

6- الموافقة على الإقرار والتقديم

7- متابعة إجراءات الطلب من خلال الطلبات

 

• تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور

يشار إلى أن  وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت في وقت سابق، بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 04/02 / 1442 هـ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

• أهداف الحماية الاجتماعية

وأضافت أنه تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، بالإضافة إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتابعت الوزارة أن النظام الجديد يعمل أيضا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناء على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية العدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

• تفاصيل أهداف النظام المطور

ويستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين التحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقد أجرت الوزارة التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور.

• دعوة للتسجيل في الضمان

ودعت الوزارة المستحقين إلى التسجيل في  برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي بدأ في استقبال الطلبات بتاريخ 20 نوفمبر 2021م.

وأضافت أن المنصتين ستعملان بالتوازي حق 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية. كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط في شهر ديسمبر من العام الجاري على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام القادم.

 

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