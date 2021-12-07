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استشاري يُحذر من إعطاء المواليد الأقل من 6 أشهر الماء لهذا السبب

استشاري يُحذر من إعطاء المواليد الأقل من 6 أشهر الماء لهذا السبب
لا ينصح اعطاء الطفل ماء
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تواصل- فريق التحرير:

حذر الدكتور فهد اليامي استشاري جراحة المسالك البولية أطفال بجامعة الملك سعود، من إعطاء المواليد الماء في الستة أشهر الأولى من العمر.

وقال “اليامي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” لا ينصح بإعطاء المواليد الماء في الستة الأشهر الأولى من العمر لصغر حجم معدتهم وحتى الكميات الصغيرة ستملأ معدتهم ويمكن أن تتداخل مع قدرة أجسامهم على امتصاص العناصر الغذائية في حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي”.

وفي تغريدة سابقة، أوضح الاستشاري أن معدل السمنة في الأطفال زايد في مجتمعنا بشكل كبير، مشيرًا إلى أننا نحتاج أن نعيد النظر في أسلوب الحياة الخاصة بالأطفال وأساليب التغذية، مشددًا على أنها مشكلة تستحق التوقف.

 

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