«فاوتشي» يكشف مفاجأة عن المؤشرات الأولية بعد تحليل«أوميكرون»

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كشف كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، مفاجأة حول المؤشرات الأولية لتحديد مدى شدة متحورة فيروس كورونا الجديدة “أوميكرون”، مشيرًا أنها ليست أسوأ من سابقاتها بل قد تكون أخف.

وقال فاوتشي لفرانس برس “من شبه المؤكد بأنها ليست أكثر شدة من دلتا.. هناك إشارات إلى أنها قد تكون أقل شدة حتى”.

وأكد كبير علماء البيت الأبيض ، أن تحديد مدى شدة المتحور الدقيقة سيستغرق أسابيع.

وكان فاوتشي، قال في وقت سابق: “لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة” في الأعراض حتى الآن.

كما تشير تقارير من جنوب إفريقيا، حيث يرجح ظهور المتحور الجديد، إلى أن معدلات دخول المصابين للمستشفيات لم تشهد زيادة مخيفة.