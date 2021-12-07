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«وزير كل مؤهلاته حذف إجابتين».. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يعلق على تغريدة سفير المملكة في لبنان

«وزير كل مؤهلاته حذف إجابتين».. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يعلق على تغريدة سفير المملكة في لبنان
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تواصل- فريق التحرير:

تفاعل الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مع تغريدة نشرها سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأثارت تفاعلاً كبيرًا بين متابعيه.
وقال “بخاري” في تغريدته :” الحذف من أساليب البلاغة ومن فعاليّته أنه يدفع الذهن للبحث عن المحذوف..مع بقاءِ القرائن الدالة عليه”.
من جانبه أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، نشر هذه التغريدة على حسابه عبر “تويتر”، وعلق قائلا: “والحذف كذلك يدفع الذهن الى التساؤل كيف يمكن أن يصبح شخص وزيرا للإعلام وكل مؤهلاته وخبراته تنحصر في حذف إجابتين!”.
واعتبر مغردون تفاعلوا مع التغريدة أن هذه هي “البلاغة السياسية”، مشيدين بالأمير عبدالرحمن بن مساعد، وفهمه لتغريدة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان.
كان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أعلن استقالته الجمعة،لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وجاء في كتاب الاستقالة: “أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب”.
وتحدث في وقت سابق وزير الإعلام اللبناني قائلا إن استقالته قد تساعد على “حلحلة الأزمة” بين لبنان ودول خليجية على رأسها المملكة.
وقال: “منذ اليوم الأول قلت إنه إذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها”.

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