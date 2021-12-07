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بعد انفجار البصرة.. سقوط طائرة عسكرية عراقية جنوبي البلاد

بعد انفجار البصرة.. سقوط طائرة عسكرية عراقية جنوبي البلاد
سقوط طائرة عسكرية عراقية
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تواصل – وكالات:

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن طائرة عسكرية عراقية سقطت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وأضاف المصدر، أن الطائرة العسكرية تحطمت خلال تحليقها في محافظة ميسان جنوبي البلاد، وهي من نوع (هليكوبتر) سقطت بسبب خلل فني وأصيب طاقم الطائرة بكسور، دون وجود وفيات، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر عراقية، أن انفجارا  وقع محافظة البصرة صباح اليوم، حيث كان يستهدف مسؤولا استخباراتيا.

وأضافت المصادر، أن “الدراجة النارية المفخخة كانت تستهدف أحد المسؤولين الاستخباراتيين في المحافظة، والمسؤول عن ملف التحقيق مع جماعات متهمة بتنفيذ عمليات الاغتيال”، مؤكدة أن “الانفجار لم يصل المستهدف، وإنما سيارة مشابهة لسيارته”.

من جهته وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بإجراء تحقيقات “دقيقة وسريعة” بشأن انفجار البصرة.

وقال في بيان صحفي: “وجهنا بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف المخططين والمنفذين للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف أهلنا في البصرة الحبيبة”.

وأضاف، أن “قواتنا الأمنية البطلة تواجه محاولات خلايا الإرهاب الجبانة بعزيمة، وستقضي عليها في كل أنحاء العراق، ولن تسمح بتهديد أمن شعبنا”.

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