الإمارات تعلن تعديل مواعيد العمل لتصبح 4 أيام ونصف في الأسبوع

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أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن حكومة الإمارات اعتمدت النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً.

وتم اعتماد يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية، والجمعة نصف يوم عمل وذلك حتى 12 ظهرا.

وبذلك تكون أيام العمل في الإمارات 4 أيام ونصف اليوم، حيث أصبحت فترة العمل يوم الجمعة 4 ساعات ونصف فقط، مع تحديد موعد صلاة الجمعة وخطبتها في كل البلاد لتكون في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

وتكون مواعيد العمل في الدولة من الإثنين إلى الخميس بداية من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر.

ويطبق قرار الحكومة الإماراتية الجديد بداية العام المقبل.

وعن الأثر المتوقع من تطبيق قرار نظام العمل الجديد، أكدت الحكومة أنه سيعمل على تحقيق استمرارية الأعمال والمواءمة مع الاقتصادات العالمية والتعاملات البنكية العالمية، وكذلك تعزيز موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في – قطاعات الاقتصاد والأعمال، بالاضافة الى تمكين الموظفين من ممارسة أنشطة لم يكونوا باستطاعتهم ممارستها سابقا بصورة فعالة ، مثل بدء مشروع خاص أو استكمال الدراسات العليا أو السفر.

ونوهت إلى أنه يمكن للجهات الاتحادية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة ، على أن تقر الجهات آليات التنفيذ ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات .

وذكرت الحكومة أن القرار سيشمل المدارس في دولة الإمارات ، وستقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق والإعلان عن ساعات الدوام الرسمي، معتبراً أن زيادة العطلة الأسبوعية إلى يومين ونصف سيكون لها انعكاس إيجابي على الصحة النفسية للأفراد وتعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية عبر توفير وقت نوعي لممارسة النشاطات الثقافية والترفيهية العائلية في العطلة • وقالت: “يمكن النظام الجديد الأفراد من مختلف الفئات من القيام بأنشطة كانوا لا يستطيعون القيام بها سابقا ، خاصة مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع ، حيث يمكن للموظفين استكمال دراساتهم العليا أو المشاركة في دورات تدريبية ، أو البدء بمشروع خاص ، أو حتى السفر لوجهات مختلفة”.