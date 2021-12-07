متجها للإمارات.. ولي العهد يغادر سلطنة عمان بعد زيارة رسمية

تواصل- واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سلطنة عمان بعد زيارة رسمية، حيث سيتوجه إلى الإمارات.

وبعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بمناسبة مغادرة سموه للسلطنة بعد زيارة رسمية، وفيما يلي نص البرقية:

صاحب الجلالة السلطان/ هيثم بن طارق

سلطان عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب الجلالة، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع جلالتكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأسال الله عز وجل لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب العُماني الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود