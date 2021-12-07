توضيح مهم من الأحوال المدنية بشأن تجديد بطاقة الهوية الوطنية

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، أنه يتم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية فور الإبلاغ بفقدها.

وأضافت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه لا يتم التعامل بها في هذه الحالة ويجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية”.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على مواطن استفسر بشأن الإجراء والآلية المتبعة حال فقد بطاقة الهوية الوطنية.