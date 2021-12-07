الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جورج قرداحي يستعين بـ«مصادر» للرد على منحه 2 مليون دولار مقابل استقالته

جورج قرداحي يستعين بـ«مصادر» للرد على منحه 2 مليون دولار مقابل استقالته
0

تواصل-فريق التحرير :

يبدو أن وزير الإعلام اللبناني السابق، قرر تطبيق قاعدة برنامجه الذي اشتهر به قبل سنوات “من سيربح المليون” على نفسه، من خلال الاستعانة بـ”صديق” للرد على الوثيقة المسربة التي فضحت حصوله بقرار رئاسي على أكثر من 2 مليون دولار تعويضًا له عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقته من قرار تقديم استقالته من الحكومة.
وقرر “قرداحي” الرد عبر الاستعانة بخبر من وسيلة إعلام لبنانية، استندت إلى “مصادر مجهولة” لنفي حصوله على هذا الملبغ، دون أن يعلق هو بنفسه على القرار الذي أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل إعلام محلية.
نشر “قرداحي” خبرًا عن موقع ” Lebanon24 “، على صفحته الرسمية عبر موقع “تويتر”، والذي جاء فيه: “نفت مصادر حكومية للبنان24 ما يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مرسوم موقّع من رئيسي الجمهورية والحكومة ينصّ على تعويضات مزعومة للوزير المستقيل جورج قرداحي”.
وزعم خبر Lebanon24: “أن المصادر قالت إنّ هذا المرسوم مُزوّر وهدفه إثارة البلبلة، وهو عارٍ من الصحة جُملة وتفصيلاً”.
وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة مسربة تكشف حصول جورج قرداحي على مبلغ ضخم تعويضا عن تقديم استقالته.
وأظهرت الوثيقة صرف الرئاسة اللبنانية مبلغ وقدره 5 مليارات و240 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 2 مليون دولار كتعويض لاستقالة جورج قرداحي من وزارة الإعلام.
وأوضحت الوثيقة التي حملت مرسوم رقم” 8983″، أنه تم صرف التعويض مقابل الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بـ” قرداحي”، في وقت يعاني فيه الشعب اللبناني من حالة اقتصادية متردية.
وجاء نص الوثيقة على النحو التالي: إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، وبناء على المرسوم رقم 8376 بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة) بناء على كتاب الاتفاقية المبرمة بين وزير الإعلام السيد جورج قرداحي ودولة الرئيس السيد نجيب ميقاتي المسجلة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۳ بناء على كتاب الاستقالة المقدم من وزير الإعلام السيد جورج قرداحي المسجل بتاريخ بناء على كتاب قبول الاستقالة المقدم من دولة الرئيس نجيب ميقاتي المسجل بتاريخ۲۰۲۱/۱۲/۳ يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يعوض السيد جورج قرداحي عن الضرر المعنوي و المادي الذي لحق به.
المادة الثانية: يصرف مبلغ خمسة مليارات ومئتان واربعة وسبعون مليون ل ل، فقط للسيد جورج قرداحي من صندوق المصروفات العامة صدر عن رئيس الجمهورية بعيدا في 4 ديسمبر ۲۰۲۱.

وأثارت الوثيقة التي تضمنت القرار الرئاسي غضب بين النشطاء في لبنان معبرين عن صدمتهم من هذا القرار في وقت يعاني فيه الشعب من ضائقة كبيرة.

مواد ذات صلة

«وزير كل مؤهلاته حذف إجابتين».. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يعلق على تغريدة سفير المملكة في لبنان

«وزير كل مؤهلاته حذف إجابتين».. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يعلق على تغريدة سفير المملكة في لبنان

بقيمة 30 مليار دولار.. توقيع 13 مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وعُمانية

بقيمة 30 مليار دولار.. توقيع 13 مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وعُمانية

موعد عودة سفير لبنان إلى المملكة والعلاقات الدبلوماسية مع الخليج

موعد عودة سفير لبنان إلى المملكة والعلاقات الدبلوماسية مع الخليج

بعد صفقة تأجير بـ12 مليار دولار.. أرامكو تعلن عن صفقة جديدة ضخمة

بعد صفقة تأجير بـ12 مليار دولار.. أرامكو تعلن عن صفقة جديدة ضخمة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>