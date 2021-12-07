عالم فيروسات يكشف مفاجأة: “أوميكرون” هو اللقاح الحي لـ “كورونا”

تواصل – وكالات:

كشف عالم الفيروسات الروسي بيور تشوماكوف، أن متحور “أوميكرون” يمكن أن يتحول إلى لقاح حي، وذلك نظرًا لضعفه، مؤكدا أن المريض بعد الشفاء يصبح محصنًا حتى من المتغيرات المسببة للأمراض.

وأوضح تشوماكوف، أن هناك رأي متفائل بأن المتحور الجديد قد تسارع خلال المرحلة الثانية من التطور، مؤكدًا أنه أصبح أقل تسببًا للأمراض، ولكنه في الوقت نفسه أكثر عدوى، وهو أمر جيد أيضًا، لأنه بهذه الطريقة، ربما خلقت الطبيعة لقاحًا حيًا ضد فيروس كورونا، حسب “سبوتنيك”.

وأضاف عالم الفيروسات، أنه مع ظهور سلالة “أوميكرون”، لن يكون هناك المزيد من عمليات الإغلاق، وربما لن يرى العالم مزيدًا من الحجر الصحي.

وفي وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية، إدراج المتحور الجديد، من فيروس كورونا المكتشف، في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة المتغيرات المثيرة للقلق.