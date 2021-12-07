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بتداولات 7.4 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في تداول اليوم

بتداولات 7.4 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في تداول اليوم
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 87.13 نقطة ليقفل عند مستوى 11108.20 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 208 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 181 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 18 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفرة، ومتطورة، وباتك، وصدر، وحلواني إخواني الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، وبوبا العربية، وبن داود، والرياض، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 7.08% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، والتصنيع، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وبترو رابغ، وشركة الإتصالات السعودية، سابك، والتطويرية الغذائية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 262.58 نقطة ليقفل عند مستوى 23450.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 530 ألف سهم تقاسمتها 1910 صفقات.

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