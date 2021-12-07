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حريق يلتهم 38 سجينًا ويُصيب العشرات في هذه الدولة

حريق يلتهم 38 سجينًا ويُصيب العشرات في هذه الدولة
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تواصل – وكالات:

قال نائب رئيس بوروندي، بروسبر بازومبانزا: إن 38 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون، في حريق اندلع اليوم، في سجن رئيسي في العاصمة.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن 69 شخصًا آخر، أصيبوا بجروح خطيرة في الحريق، الذي اندلع في المنشأة في جيتيجا، العاصمة السياسية للبلد الواقع في شرق إفريقيا.

وأكد شهود عيان لوكالة “فرانس برس” أن العديد من السجناء كانوا لا يزالون نائمين وقت الحريق، الذي اندلع في الساعة الـ4:00 صباحا بالتوقيت المحلي، ودمر عدة أجزاء من المنشأة، فيما كشفت وزارة الداخلية، أن السبب وراء ذلك هو “ماس كهربائي”.

وأضافوا أن المصابين بأخطر حروق نقلوا إلى المستشفى، ونقل بعضهم في شاحنات صغيرة تابعة للشرطة، بينما تم علاج مصابين بحروق خفيفة في مكان الحادث.

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