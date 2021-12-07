الإرياني: مليشيات الحوثي تتعاون مع تنظيم القاعدة.. وهذا هو الدليل

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني: إن ميليشيات الحوثي تقوم بالتنسيق والتعاون مع تنظيم القاعدة، وذلك بعد قيامهم بتكريم أحد قادة التنظيم وتعيينه في منصب محلي.

وأكد الإرياني، أن تكريم رئيس حكومة ميليشيا الحوثي، للقيادي في تنظيم القاعدة، عارف صالح علي مجلي، وتعيينه وكيلاً لمحافظة صنعاء، لدوره في عمليات الحشد والتجنيد، يؤكد التحالف والتنسيق القائم بين الطرفين، حسب “الشرق الأوسط”.

‏وأوضح الوزير، أن عارف مجلي وكنيته “أبو ليث الصنعاني” أحد أخطر قيادات تنظيم القاعدة، وأنه شارك في تنفيذ عدد من العمليات، اهمها تفجير ناقلة النفط الفرنسية “ليمبرج”، في ميناء المكلا عام 2002.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية قامت بإطلاق 252 من عناصر تنظيم القاعدة كانوا محتجزين في سجون جهازي الأمن السياسي والقومي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بضرورة مواجهة الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين، والعمل على إدراجها بقوائم الإرهاب.