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رئيس المخابرات الأمريكية: مماطلة إيران أثناء المحادثات السرية شيبت رأسي

رئيس المخابرات الأمريكية: مماطلة إيران أثناء المحادثات السرية شيبت رأسي
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تواصل – وكالات:

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إن الشيب غزا شعره أثناء عمله كسفير للولايات المتحدة في موسكو.

وفي مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، أوضح بيرنز أن معظم الشعر الأبيض” ظهر في رأسه، أثناء عمله كسفير لبلاده في روسيا الاتحادية، في الأعوام من بين 2005 إلى 2008.

وأكد رئيس الـ ” “CIA أن ما تبقى من شيب موجود في شعر راسه، له علاقة بالمحادثات والمماطلة مع الإيرانيين، ولا سيما المحادثات السرية في 2013، حول الأسلحة النووية، وفق “روسيا اليوم”.

كانت إيران والدول الست المشاركة في المحادثات، وقعت في 24 نوفمبر 2013، على اتفاقية مرحلية عُرفت باسم خطة العمل المشتركة، وفيها تم تخفيف العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.

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