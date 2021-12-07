لعام 2021.. اسم “محمد” الأكثر شعبية بين المواليد الجدد في بريطانيا

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كشفت شركة الأبحاث الأمريكية “بيبي سنتر”، أن اسم “محمد” هو الأكثر شعبية بين المواليد الذكور الجدد في بريطانيا لعام 2021، للعام الخامس على التوالي.

ونشرت الشركة ،أمس، تقريرها لعام 2021، وكشفت فيه أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا للعام المذكور، مؤكدة أن اسم محمد جاء على رأس قائمة الأسماء الأكثر شعبية بين المواليد الذكور في بريطانيا للعام الجاري.

وأضافت أن اسم “محمد” تصدّر قائمة الأسماء الأكثر شعبية بين المواليد الجدد في البلاد، للعام الخامس على التوالي.

وأشارت إلى أن اسمي “نوح” و”أوليفر”، احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ضمن قائمة أكثر 100 اسم أُطلقت على الأطفال الذكور حديثي الولادة في المملكة المتحدة.