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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مدير شركة يفصل 900 موظف بمكالمة فيديو.. والسبب غريب

مدير شركة يفصل 900 موظف بمكالمة فيديو.. والسبب غريب
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تواصل – فريق التحرير:

في خطوة غريبة وغير مسبوقة، قرر الرئيس التنفيذي لشركة «Better» الأمريكية للعقارات، فيشال جارج ، طرد حوالي 900 من موظفيه، قبل أن يخبرهم أنهم كسالى للغاية وغير منتجين.

ولم يتوقع موظفو الشركة الواقعة بمدينة نيويورك، وهم داخل اجتماع عبر تطبيق «زووم»، أنهم عل وشك أن يخسروا وظيفتهم، بعدما دعا جارج، إلى اجتماع مع حوالي 9% من موظفي الشركة، لإخبارهم بفصلهم من العمل، وفق موقع «ladbible».

وأوضح جارج أنه تم تسريح حوالي 15 % من موظفي الشركة لأسباب تتعلق بالسوق والكفاءة والأداء والإنتاجية، ولكن بعد المراجعة قررنا طرد 9% فقط، لكن لا يزال العدد كبير.

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