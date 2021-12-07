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في كل بيت.. أفضل منتج فعال ومثالي لتطهير الجسم وفقدان الوزن

في كل بيت.. أفضل منتج فعال ومثالي لتطهير الجسم وفقدان الوزن
Woman Checking Waistline
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تواصل – وكالات:

كشفت اختصاصية التغذية، أولجا كورابليفا، عن منتج واحد يؤدي تناوله كل يوم، إلى تحسن حالة العظام والكبد والعضلات، كما أنه يساعد على تنظيم النوم وإنقاص الوزن.

وقالت كورابليفا: إن “جبن القريش”، يحتوي على الكثير من التربتوفان، وهو حمض أميني يخفف الأرق والقلق والاكتئاب، مؤكدة ان أي نظام غذائي، يشتمل على هذا المنتج المثالي، يساعد بشكل فعال في تقوية العظام، وفق “سبوتنيك”.

وأضافت أن النسب العالية في جبن القريش من الدهون والبروتين، تجعل الشخص  غير قادر، على تناول وجبة دسمة، ومع جوده في بشكل دائم في قائمة الطعام اليومية، يدفع الجسم قابلًا لكميات طعام أقل من المعتاد.

وأكدت أن الجبن القريش يحتوي على الحمض الأميني المايتونين، والذي له تأثير إيجابي بشكل عام على التمثيل الغذائي للدهون، بالإضافة إلى تقليل نسبة الكوليسترول السيئ في الدم.

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