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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الراتب 5,000 ريال.. وظائف شاغرة بشركة الأمن والأمان للحراسات

الراتب 5,000 ريال.. وظائف شاغرة بشركة الأمن والأمان للحراسات
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أعلنت شركة الأمن والأمان للحراسات الأمنية، توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال التوظيف بمقر الشركة بمدينة جدة – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مسؤول توظيف.

المتطلبات:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

1- مؤهل تعليمي يتناسب مع مهام العمل.

3 – خبرة (2) سنوات في مجال الوظيفة.

4 – مهارات ممتازة في الحاسب الآلي والبرامج ذات صلة.

5 – مهارات تنظيمية والقدرة على العمل تحت ضغط.

الراتب والامتيازات:

– راتب شهري (5,000 ريال).

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي:

– ( careers@ss-co.com.sa )

– مع كتابة (المسمى الوظيفي – المدينة) في العنوان.

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