الراتب 5,000 ريال.. وظائف شاغرة بشركة الأمن والأمان للحراسات

أعلنت شركة الأمن والأمان للحراسات الأمنية، توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال التوظيف بمقر الشركة بمدينة جدة – وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مسؤول توظيف.
المتطلبات:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
1- مؤهل تعليمي يتناسب مع مهام العمل.
3 – خبرة (2) سنوات في مجال الوظيفة.
4 – مهارات ممتازة في الحاسب الآلي والبرامج ذات صلة.
5 – مهارات تنظيمية والقدرة على العمل تحت ضغط.
الراتب والامتيازات:
– راتب شهري (5,000 ريال).
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي:
– ( careers@ss-co.com.sa )
– مع كتابة (المسمى الوظيفي – المدينة) في العنوان.