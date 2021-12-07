الراتب 5,000 ريال.. وظائف شاغرة بشركة الأمن والأمان للحراسات

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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